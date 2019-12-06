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Другие новости 06.12.2019

Авария на подстанции в Новокузнецке

Авария на подстанции в Новокузнецке

Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб по восстановлению стабильной работы подстанции в Новокузнецке.

Губернатор провел селекторное совещание с Новокузнецком, на котором заслушал главу города Сергея Кузнецова, руководителей ГУ МЧС РФ по области и кузбасского филиала «Россети Сибирь».

По оперативной информации, сегодня из-за короткого замыкания на подстанции «Бызовская» («Россети Сибирь») без электроэнергии осталась насосная станция № 16, которая помогает обеспечивать теплом и горячей водой верхние этажи многоквартирных домов Новоильинского района. Само теплоснабжение района осуществляется от “Западно-Сибирской” ТЭЦ, которая работает в штатном режиме. На электро- и теплоснабжении домов и соцобъектов ситуация не отразилась.

У потребителей есть свет, тепло и горячая вода. Однако в период устранения аварийной ситуации на верхних этажах возможно похолодание, если теплоэнергетикам придется снизить циркуляцию теплоносителя.

Сейчас энергетики организуют временную схему электроснабжения на подстанции. Полностью работа будет восстановлена в субботу, 7 декабря.

По поручению губернатора в Новокузнецк выехал первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, который будет находиться на месте до завершения работ. Администрация города организовала подомовые обходы. Специалисты управляющих компаний проверяют температуру в квартирах. Пока она соответствует нормативам, однако в случае необходимости нуждающимся будут выданы обогреватели. Жилые дома и социальные объекты под контролем оперативного штаба.

В Новокузнецке работают “горячие линии” Единой дежурно-диспетчерской службы 8-3843-32-15-15, 8-3843-32-16-16, 8-3843-32-17-17.

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