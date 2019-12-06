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Другие новости 06.12.2019

8 декабря – «Сибирский валенок»: игры, конкурсы, флешмобы

8 декабря - «Сибирский валенок»: игры, конкурсы, флешмобы

III Всекузбасский праздник «Сибирский валенок» пройдет в Анжеро-Судженске в воскресенье, 8 декабря.

Горожане и гости города приглашаются в Центральный городской парк: в 10:00 начнут работу торговые ряды, в 12:00 состоится торжественное открытие. Организатор – управление культуры Анжеро-Судженского городского округа.

Центральным событием праздника станет ярмарка дизайнерских валенок, одежды и изделий из войлока. Изделия представят 22 предприятия и индивидуальных предпринимателя из Анжеро-Судженска, Березовского, Кемерова, Тайги, Горно-Алтайска. Горожане и гости смогут купить оригинальные варежки, носки и шапочки из верблюжьей шерсти, вязаные платки и игрушки, новогодние подарки.

После открытие начнется конкурс «Батл-сани», обладатели самых красивых и красочных саней получат подарки от организаторов.

Все желающие смогут посетить дегустацию сибирских щей.

В 13:00 начнутся соревнования и игры: «Сказка в валенке», «Бобслей в валенке», хоккей в валенках.

В 15:00 состоится сказочный забег в валенках вокруг озера Теплое, в 15:30 – кузбасский валеночный флэшмоб. Чтобы стать участником флешмоба нужно принести с собой валенок для создания логотипа «300 лет Кузбасс».

В течение всего праздника будет работать зооплощадка «С чего начинается валенок».

Для кемеровчан Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова в рамках краеведческого проекта «Событийный туризм в Кузбассе» организует с 9:00 до 18:00 автобусную экскурсию в Анжеро-Судженск на «Сибирский валенок». Подробную информацию о поездке можно получить по телефонам: 8(384-2) 44-18-57; 44-18-55.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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