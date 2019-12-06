Кемеровский центр трансплантации отметил 50-летие со дня основания

В честь юбилея в ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» прошла конференция, посвященная 50-летию Кемеровского центра трансплантации на базе Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева. Среди участников мероприятия – губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ведущие специалисты страны и главный трансплантолог России Сергей Готье.

Торжество ознаменовало открытие на хирургическом корпусе мемориальной доски Теодору Израилевичу Шраеру. В 1969 году заслуженный деятель науки, профессор Теодор Шраер основал на базе Кемеровской Областной больницы Областной центр трансплантации почки. Учреждение стало первым из шести Центров трансплантации по стране. Сейчас это Кемеровский центр трансплантации на базе Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева.

«Сегодня мы отдаем честь выдающемуся кузбасскому врачу, основателю Областного центра трансплантации почки Теодору Шраеру. Отмечу, что современная трансплантология – это не только медицинская, но и общественно значимая тема. За годы работы Центра врачи спасли большое количество человеческих жизней. Для сохранения здоровья и жизней кузбассовцев мы развиваем трансплантологию. Приятно, что специалисты по праву включают наш Центр в пятерку лучших специализированных учреждений страны», – отметил Сергей Цивилев.

На мероприятии губернатор наградил сотрудников Центра медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, II и III степеней, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», нагрудным знаком «Почетный работник здравоохранения Кузбасса» и Почетными грамотами Правительства Кузбасса. Медаль «За служению Кузбассу» получил и директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», академик РАН Сергей Готье.

«Кузбасс – одна из ведущих и активно развивающихся областей в развитии трансплантологии. Знаменательно, что, благодаря деятельности Теодора Израилевича Шраера и сложившейся команды, в регионе утвердилась важная традиция продолжения и дальнейшего прорывного развития медицины в этой области», – отметил Сергей Готье.

Сегодня в Кузбассе трансплантология развивается в нескольких направлениях. С 2013 года под руководством академика РАМН Леонида Барбараша в ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» СОРАМН реализуют программу трансплантации сердца, а под руководством доктора медицинских наук Олега Краснова в МБУЗ «ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского» (в настоящее время ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского») – программу трансплантации печени.

За 50 лет в Кузбассе выполнено 1178 трансплантаций почек, в 2019 году – 70. С 2013 года врачи произвели 38 пересадок сердца, в 2019 году – 10 таких операций. С 2014 года было проведено 22 пересадки печени, из них в 2019 году – 11 трансплантаций. Учреждения тесно сотрудничают с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.