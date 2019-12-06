Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке

В областной администрации Сергей Цивилев встретился с членом Совета старейшин в Кузбассе Ниной Васильевной Бублик. Нина Васильевна как опытный педагог и работник сферы школьного образования в Кузбассе рассказала губернатору о проблемах, связанных с нехваткой учителей и, как следствие, их высокой нагрузкой.

«Сегодня вузы Кузбасса подготавливают специалистов-предметников, но не педагогов. Будущим учителям не хватает полученных знаний, умений, часов практики», — высказала мнение Нина Бублик.

Сергей Цивилев согласился, что, несмотря на то, что регион находится в активной стадии развития инфраструктур школ и детских садов, проблема нехватки педагогов в школах области остается одной из самых актуальных.

«Мы много строим и капитально ремонтируем учреждения, оснащаем технологиями для обучения юных кузбассовцев по современным стандартам. Параллельно мы должны решать и кадровые вопросы в сфере образования. Для этого нам необходимы педагогические вузы», — прокомментировал губернатор и поручил своему заместителю Елене Пахомовой подготовить предложения по открытию в Новокузнецке педагогического института.

ДЛЯ СПРАВКИ. Для уменьшения нагрузки педагогов департамент образования и науки Кемеровской области разработал концепцию опережающей подготовки педагогических кадров в образовательной экосистеме региона. Реализация концепции будет способствовать профориентации школьников на педагогические специальности, развитию педагогического образования в регионе и обеспечит приток учителей в школы Кузбасса.

В этом учебном году на педагогические специальности высшего профессионального образования зачислены 670 человек (бакалавриат – 485 человек, магистратура – 185 человек). В техникумы и колледжи на педагогические специальности поступили 1 000 человек.

По заказу от муниципалитетов (по целевому набору) в Кемеровский государственный университет на педагогические специальности (бакалавриат) поступили 32 человека. Это значит, что, окончив вуз, эти студенты точно вернуться в муниципальные школы.

Важной задачей является привлечение к работе в школах Кузбасса выпускников педагогических учебных заведений. В 2019-2020 учебном году в школы пришли 427 молодых специалистов (в прошлом году – 340 человек).

Отметим, после I Всекузбасского съезда директоров школ, который проходил 5 марта 2019 года в г. Кемерово, было решено дополнить систему поддержки педагогов. Так, с 1 сентября 2019 года в целях привлечения и закрепления молодых специалистов установлена ежемесячная стимулирующая выплата в размере 7 тысяч рублей и доплата в размере 5 тысяч рублей — педагогам-наставникам.

Кроме того, для привлечения кадров в сельскую местность в Кузбассе в 2020 году стартует федеральная программа «Земский учитель». Данный проект инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Педагоги, готовые переехать в сельскую местность, смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Учителя должны будут отработать на новом месте не менее 5 лет. Количество педагогов, которые получат по 1 миллиону рублей, определено по квоте. В Кузбассе в 2020 году выплата предусмотрена для 39 человек. Программа «Земский учитель» рассчитана на три года: 2020-2022 гг.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.