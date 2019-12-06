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Другие новости 06.12.2019

Александр Рыбалко официально вступил в должность главы Анжеро-Судженска

Александр Рыбалко официально вступил в должность главы Анжеро-Судженска

Торжественная церемония прошла в здании администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие заместители губернатора Вячеслав Телегин, Игорь Малахов, Глеб Орлов, Алексей Крупин, представители органов федеральной и муниципальной власти, правоохранительных органов, депутаты Совета народных депутатов городского округа, руководители промышленных предприятий, организаций образования, здравоохранения, культуры, предприниматели, Почетные граждане города, ветераны.

14 ноября 2019 года на 58-ой внеочередной сессии Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко единогласно был избран руководителем территории. С 4 октября 2019 года он исполнял обязанности главы муниципального образования.

На инаугурации избранный глава обещал своей деятельностью способствовать экономическому, социальному и культурному развитию города, добросовестно выполнять возложенные обязанности. Также Рыбалко поблагодарил за оказанное доверие.

Вячеслав Телегин передал Александру Рыбалко поздравления с вступлением в должность от имени губернатора Сергея Цивилева. Первый заместитель губернатора напомнил, что Анжеро-Судженск – шахтерский город с богатой историей. Именно здесь больше века назад были построены первые в регионе электрическая и горноспасательная станции. При промышленной разработке Кузнецкого угольного бассейна шахты Анжерского и Судженского рудников первыми в регионе достигли в 1915 году объема угледобычи в 1 млн тонн в год.

«Сейчас Анжеро-Судженск пишет новую страницу биографии. Строятся нефтеперерабатывающие заводы, возрождаются традиции машиностроения и производства отечественных лекарств. Муниципалитет успешно участвует в региональных программах, модернизирует здравоохранение, возводит и ремонтирует жилье, детские сады и школы. Перед главой лежит большая ответственность. Предстоит решить задачи по строительству цифровой школы, дорог, инфраструктуры, котельной, сносу бараков, благоустройству Восточного района», – отметил Телегин.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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