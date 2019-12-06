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Другие новости 06.12.2019

Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД

Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД

В сентябре в Новокузнецке открыла свои двери первая в городе детская автошкола, в которой обучаются 14 старшеклассников. Ребята готовятся стать водителями транспортных средств категории «В», а также планируют попробовать свои силы на Всероссийском конкурсе по детско-юношескому автомногоборью. Пока юные автомобилисты овладевают теоретическим курсом Правил дорожного движения и совершенствуют свои навыки управления автомобилем в условиях автодрома.

Чтобы проверить уровень готовности курсантов, накануне сотрудники новокузнецкой Госавтоинспекции организовали для ребят настоящий теоретический экзамен. Все по-настоящему: и учебный класс, и компьютеры, и билеты из 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. Все как при сдаче настоящего теоретического экзамена в ГИБДД.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, полицейские отметили, что почти все ребята достойно прошли проверку знаний ПДД и показали неплохие результаты. Лучше всего с заданием справился курсант, который безошибочно ответил на 20 вопросов всего за 3 минуты.

Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД
Первый экзамен по теории: школьники проверили свои знания ПДД

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