Студенты из Гвинеи побывали на площадках регионального чемпионата WorldSkills Russia – 2019

17 студентов в рамках международного сотрудничества побывали в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, а также в Кемеровском горнотехническом техникуме. Молодые люди осмотрели уникальное сварочное оборудование, посетили учебный горный полигон, а также посетили различные мастер-классы и попробовали свои силы на тренажерах-симуляторах.

Также студенты стали участниками обзорной экскурсии по ведущим профессиональным организациям Кузбасса.

Гвинейцы уже второй год обучаются в Кузнецком индустриальном техникуме в Новокузнецке. Молодые люди получают профессию по специальности «ремонтник горного оборудования».

Напомним, VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Кузбассе со 2 по 8 декабря. Его участниками стали 710 конкурсантов и 700 экспертов. В рамках чемпионата организована обширная деловая программа. Кроме того, предусмотрена профориентационная программа для школьников. Ребята на деле знакомятся с чемпионатным движением WorldSkills Russia. На каждой площадке для школьников проходят мастер-классы победителей и призеров чемпионатов, конкурсно-игровая программа, работают круглые столы, диалоговые и дискуссионные площадки.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.