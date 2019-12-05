«Кузнецкие вечоры» объединили представителей разных народов

Праздник – один на всех. Представителей разных национальностей в Кузбассе объединяют не только повседневные дела. Через две недели в регионе стартует первый региональный рождественский фестиваль. Об этом на заседании межконфессионального Совета объявил губернатор Кузбасса. А пока идёт подготовка к фестивалю, в Новокузнецке провели межнациональную вечору.

На Кузьминках народ с осенью прощается, а зиму встречает. На празднике, в центре русского фольклора, много гостей. Есть представители шорского народа, таджикского и армянского. Каждый принес с собой частицу своей культуры – наряды, обереги, предметы быта. В народном творчестве все имеет смысл.

Этот праздник – часть межрегионального проекта «Кузнецкие вечоры». В планах много мероприятий. Есть что показать туристам, которые приедут сюда и из других уголков страны.