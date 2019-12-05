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Другие новости 05.12.2019

«Строй Кузбасс»: за знак качества придется побороться

Объединение для эффективности. Строительным блоком ведётся подготовка регионального знака качества строительной отрасли «Строй Кузбасс». В его рамках будет оценена работа местных архитекторов, проектировщиков, строителей и не только.

В числе первых – Кемеровский ДСК. Здесь изготавливают сборный железобетон, раствор, арматурные сварные и закладные детали. Производственная мощность – 120 000 кубических метров в год. Хотел бы пополнить ряды «Строй Кузбасса» и завод по производству полимерных труб. Директор компании надеется, что это поможет развитию предприятия.

Всего в Кузбассе 3 900 строительных компаний и 280 производителей стройматериалов. В планах – посещение многих из них. Получить региональный знак качества будет большой заслугой, которую придется ежегодно оправдывать.

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