«Строй Кузбасс»: за знак качества придется побороться

Объединение для эффективности. Строительным блоком ведётся подготовка регионального знака качества строительной отрасли «Строй Кузбасс». В его рамках будет оценена работа местных архитекторов, проектировщиков, строителей и не только.

В числе первых – Кемеровский ДСК. Здесь изготавливают сборный железобетон, раствор, арматурные сварные и закладные детали. Производственная мощность – 120 000 кубических метров в год. Хотел бы пополнить ряды «Строй Кузбасса» и завод по производству полимерных труб. Директор компании надеется, что это поможет развитию предприятия.

Всего в Кузбассе 3 900 строительных компаний и 280 производителей стройматериалов. В планах – посещение многих из них. Получить региональный знак качества будет большой заслугой, которую придется ежегодно оправдывать.