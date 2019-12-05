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Другие новости 05.12.2019

Бизнес на благо общества: есть ли социально ответственные компании в Кузбассе?

Эффективные механизмы развития программ корпоративной социальной ответственности обсуждали в Кемерове. Круглый стол, организованный Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области и Центром инноваций социальной сферы, посетили представители Фонда развития моногородов, руководители отраслевых органов местной власти и представители крупных компаний, реализующих данные программы, такие как «СУЭК-Кузбасс», «Стройсервис» и «Азот».

Корпоративная социальная ответственность – одно из направлений деятельности крупного бизнеса, которое в России только набирает обороты. Различные программы направлены на инвестирование проектов, которые могут дать толчок к развитию социальной среды. Они могут касаться природо- или здоровьесберегающих технологий, развития городской среды, микро и малого бизнеса – всего, что может улучшить жизнь жителей любого населённого пункта.

В рамках круглого стола участники обсудили ключевые особенности реализации подобных программ в российских реалиях, перспективы развития социального предпринимательства в моногородах и лучшие практики развития корпоративно-социальной ответственности.

Подобное мероприятие прошло впервые. Организаторы уверены, что только диалог и обмен опытом помогут найти верные пути развития как для крупных компаний, так и для социальных предпринимателей, которые, объединив усилия, могут создавать комфортную среду для всего региона.

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