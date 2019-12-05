Еще три детских технопарка «Кванториум» откроются в Кузбассе до конца 2022 года

По нацпроекту «Образование» на сегодняшний день в Кузбассе уже действуют 2 стационарных технопарка в Кемерове и Новокузнецке.

В 2021 году новый детский «Кванториум» откроется в Междуреченске на базе Центра детского творчества (ул. Брянская, 6А). Здесь дети в возрасте от 5 до 18 лет смогут заниматься по шести квантумам: «промробоквантум», «промдизайнквантум», «аэроквантум», «Data – квантум», «IT– квантум», «хайтек».

В 2022 году откроются еще 2 технопарка: в Прокопьевске на базе Центра дополнительного образования детей (ул. Обручева,65) и в Центре детского научного и технического творчества города Киселевска (проезд Строителей,8).

На создание трех стационарных детских технопарка из федерального бюджета будет направлено более 210 млн рублей.

Кроме того, на базе кемеровского «Кванториума» уже сейчас действует мобильный технопарк. К 2022 году их количество увеличится до четырех.

«В Кузбассе живут талантливые ребята и нам важно создавать условия, в которых они могли бы реализовать свой потенциал! Мы открыли детские технопарки в Кемерове и Новокузнецке. Они себя отлично показали, поэтому мы создадим ещё три: в Междуреченске, Прокопьевске и Киселёвске», – отметил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в Инстаграм.