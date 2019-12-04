«Роснедра» отозвали лицензию у шахты в Кемерове из-за близости к жилью

«Роснедра» отозвали лицензию у кемеровской шахты «Лапичевской» на разработку месторождения возле Лесной Поляны. Причина – небольшое расстояние до жилой застройки.

Конфликт вокруг разработки участка около Лесной Поляны, экологически чистого города – спутника Кемерова, разгорелся еще в 2017 году. Жители и муниципальные власти выступили против появления разреза рядом с микрорайоном. Там проходила рекреационная зона. Угледобывающая компания на момент возникновения конфликта не приобрела никакого оборудования и не начала работы, хотя лицензию на разработку участка получила еще в 2010 году. Этот вопрос власти вынесли на общественные слушания, а затем обратились с просьбой решить вопрос с отзывом лицензии к прежнему губернатору области Аману Тулееву.

Ситуация разрешилась только сейчас. По информации вице-губернатора Андрея Панова, «Роснедра» отозвали у шахты «Лапичевской» проблемную лицензию в конце ноября из-за близости разрабатываемого участка к жилой застройке.

«Раньше при выдаче лицензий не учитывался самый важный фактор: на каком расстоянии от жилых домов будет вестись угледобыча, как она скажется на качестве жизни жителей, на каком транспорте будет вывозиться добытое топливо. При решении не учитывали экологическую и социальную обстановку на территории. Жители юга Кузбасса знают не понаслышке, к чему это привело», – объяснил Панов на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство Кузбасса направило в «Роснедра» письма с просьбой отозвать лицензии еще у четырех компаний, работа которых может негативно сказаться на качестве жизни жителей Кузбасса и экологической обстановке региона. Кроме того, в этом году федеральное ведомство отозвало лицензию на разработку участка возле Беловского водохранилища и отменило аукционы на 3 месторождения из-за близости к жилой застройке.