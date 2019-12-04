С. Цивилев вручил награды специалистам, работающим с инвалидами

Губернатор Сергей Цивилев встретился с руководителями общественных организаций инвалидов Кузбасса. Встреча приурочена к Международному Дню инвалидов.

Глава региона поблагодарил специалистов, работающих в этой сфере, за труд и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. В регионе вопросами инвалидов занимаются Кемеровская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов», Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество Слепых», Областная организация Всероссийского общества глухих, Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», а коротко «ВОРДИ», Кемеровская Областная Диабетическая Общественная Организация «АЙЭМДИ», Кемеровская городская общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция», Автономная некоммерческая организация помощи детям с онкологическим диагнозом, содействия их семьям «Под крылом надежды», Кемеровская региональная общественная организация «Служба лечебной педагогики».

Как отметил губернатор, в Кузбассе различными мерами поддержки охвачено более 230 тыс. человек этой категории, из них – более 12 тыс. детей.

Сейчас в регионе действует региональная комплексная программа «Доступная среда». По программе закупаются специализированные низкопольные автобусы. В Кузбассе уже более 200 таких транспортных средств. Техническими средствами реабилитации оборудованы около 100 квартир инвалидов и детей-инвалидов, приобретено оборудование для дистанционного обучения детей на дому, строятся современные доступные школы и детские сады, адаптированы 72 социальных объекта.

Выездные бригады медиков и соцработников продолжают реализовывать совместные программы. Работает служба «социального такси» – за год выполняется до 9 тыс. заказов. В Кузбассе действует одна из лучших в России Служба сурдопереводчиков. В городах региона создана сеть диспетчерских пунктов для инвалидов по слуху, ежегодно поступает более 8 тыс. обращений. Специалисты благоустраивают скверы, парки, спортивно-игровые детские площадки, пляжи с учетом потребностей людей с ограничениями по здоровью.

Традиционно кузбассовцы принимают участие во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В прошлом году Кузбасс завоевал серебряную медаль по компетенции «Дизайн персонажей». На приеме председатель Совета Кемеровской региональная общественной организации «Служба лечебной педагогики» Ольга Щеглова рассказала, что в их центре есть множество программ, среди которых проект канистерапии (лечение через занятия с собаками).

Региональная программа «Содействие занятости населения» с 2018 года предполагает новую меру поддержки – программу стажировки инвалидов молодого возраста среди выпускников средних и высших учебных заведений.

«В Кузбассе многое делается для оказания качественной помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями, но впереди нас ждет большая совместная работа. Желаю успехов в таком непростом, но важном деле!» — подчеркнул Сергей Цивилев.

За активную общественную деятельность, вклад в реабилитацию кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья, поддержку социальных программ, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, и в связи с Международным днем инвалидов, Благодарность губернатора объявлена руководителям общественных организаций инвалидов Кузбасса.

Также губернатор вручил сертификаты на компьютерную технику на 2020 году Кемеровскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.