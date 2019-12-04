Андрей Панов: второй год угледобыча в Кузбассе идет по новым правилам и под постоянным контролем властей

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов написал в одной из соцсетей о том, как на сегодняшний день складывается ситуация в угольной промышленности региона.

Он отметил, что «рост экономики Кузбасса напрямую зависит от состояния угольной отрасли, развитие которой связано с освоением участков недр в регионе. В том числе с выдачей новых лицензий (выдает их федеральная структура «Роснедра») на отработку месторождений, разработка которых позволит в дальнейшем заместить падающие объемы добычи на действующих сегодня предприятиях, сохранить рабочие места и налоговые поступления во все уровни бюджетов».

По словам А. Панова, ранее при выдаче лицензий не учитывался самый важный показатель: на каком расстоянии от жилой застройки будет вестись добыча угля, как это скажется на жизни кузбассовцев, а также как будет вывозиться добытый уголь.

«Решение о том, где вести добычу, принимались без учета экологической и социальной обстановки в территории. О том, к чему это привело, жители юга Кузбасса знают не понаслышке. С приходом губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева ситуация в этом вопросе кардинально изменилась, теперь на первое место выносятся интересы жителей региона, качество их жизни, а также вопросы экологии. Поэтому правительством Кузбасса ведется большая совместная работа с федеральными структурами по увеличению роли региона в освоении запасов полезных ископаемых и совместном принятии решений по выдаче лицензий», – пояснил А. Панов.

Замгубернатора рассказал о том, что «в результате проводимой губернатором Кузбасса политики в феврале 2019 года досрочно было лишено лицензии ООО “Стройпожсервис”. Данное предприятие планировало разрабатывать участок недр «Колмогоровский Южный» находящийся вблизи Беловского водохранилища, в километровой зоне от баз отдыха и жилой застройки и получившее на это в 2016 году лицензию. Также, услышав позицию руководства Кузбасса, «Роснедра» приняли решение отозвать у шахты «Лапичевская» выданную еще в 2010 году лицензию на разработку угольного месторождения возле кемеровского жилого района «Лесная поляна». Кроме того, в «Роснедра» направлены письма о целесообразности отзыва лицензий еще у четырех недропользователей, получивших ранее лицензии вблизи населенных пунктов, разработка которых может негативно отразиться на экологии и качестве жизни кузбассовцев».

«Нужно понимать, что вопрос отзыва выданных ранее лицензий – дело не быстрое, зависит от многих факторов, и тут мы готовы вести работу, как говориться, «до победного» в рамках действующего законодательства», – заявил замгубернатора.

Андрей Панов отметил, что «только благодаря жесткой позиции губернатора Кузбасса, были отменены аукционы на выдачу новых участков недр под разработку: Искитимский 1 Титовского месторождения, Тишинский Красулинского месторождения (ш. Ильинская) и Серафимовского Ушаковского каменноугольного месторождения, планы по разработке которых затрагивали интересы жителей близлежащих территорий, так как они расположены в непосредственной близости к населенным пунктам».

«Таким образом, уже второй год в Кузбассе развитие угледобычи идет по новым социально-экологичным правилам и под постоянным контролем кузбасских властей. Так в 2019 году состоялось 4 аукциона, 4 конкурса на право пользования недрами на добычу угля. Выдача этих участков недр была необходима для продления срока работы предприятий, обеспечения занятости горняков, решения социальных проблем. Например, выдача по конкурсу участка Замковая часть Березовского месторождения позволила снять с баланса города Прокопьевска водоотливные комплексы шахт «Красный Углекоп» и «Смычка», а это 15 млн рублей затрат ежегодно из бюджета. Эти средства теперь муниципалитет может свободно направить на улучшение социальной среды и жизни своих горожан. Кроме того, недропользователь переселит семьи прокопчан из 60 ветхих частных домов, не вошедших в федеральные программы переселения. При выдаче участка Северный Маганак – прирезка Прокопьевского месторождения недропользователь взял на себя обязательства профинансировать строительство социально значимых объектов области на сумму 166 млн рублей», – рассказал заместитель губернатора.

А. Панов пояснил: перед правительством Кузбасса сейчас стоит очень важная задача – увеличение размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). В настоящее время установление СЗЗ носит рекомендательный характер: от жилой застройки до разрезов – 1 км, до угольных отвалов – 500 м. В некоторых случаях угольным предприятиям удается уменьшить СЗЗ до 300 и менее.

«Естественно, что жить в условиях такой близости к угледобывающим предприятиям очень тяжело. Поэтому мы добиваемся внесения изменений в федеральное законодательство, чтобы новые лицензии выдавались только при соблюдении 2-х километровых СЗЗ. А действующие компании должны соблюдать расстояние до жилых домов не менее 1 километра. Подчеркну: это расстояние должно быть не рекомендованное, а закрепленное законодательно», – отметил Андрей Панов.