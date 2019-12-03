В Кузбассе почтили память героев, погибших во время Великой Отечественной войны

День неизвестного солдата – дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. В городах и районах Кузбасса проходят памятные встречи, митинги.

В Кемерове губернатор Сергей Цивилев возложил цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В памятном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, труженики тыла и представители администраций области и города, Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса, правоохранительных органов, сотрудники ГУФСИН и МЧС, кадеты губернаторских школ-интернатов полиции и МЧС, общественники, священнослужители.

Собравшиеся почтили память фронтовиков минутой молчания, возложили цветы.

«Сегодня мы вспоминаем героев, которые не только отдали свою жизнь на фронте, но и, можно сказать, отдали свое имя, сражаясь за Родину. Наш долг – помнить о всех фронтовиках и их подвигах, найти захоронения каждого солдата, восстановить имена неизвестных», – отметил губернатор. Сергей Цивилев подчеркнул, что в следующем году будет отмечаться Год памяти и славы в РФ, в Кузбассе разработана программа празднования, которая включает в себя поддержку поисковых движений.

ДЛЯ СПРАВКИ. День неизвестного солдата, эта памятная дата установлена Государственной Думой РФ в 2014 году. Именно 3 декабря 1966 года, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.