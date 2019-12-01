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Другие новости 01.12.2019

В Кузбассе стартовала акция #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ!

В Кузбассе стартовала акция #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ!

30 ноября в Шерегеше спуском с горы Зелёная Деды Морозы дали старт всекузбасской новогодней кампании. #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ  отправились 34 «дедушки» со всех территорий области.

Эти сказочные герои борются за звание лучшего Деда Мороза Кузбасса. И их массовый спуск стал завершением предварительного этапа конкурса, в котором участники рассказали об особенностях своих территорий, да так, чтобы  жители  и гости Кемеровской области захотели  туда  приехать…

А дальше был дан старт  большого новогоднего марафона: по всем территориям Кузбасса проедет мобильная сценическая площадка (мобиль) и подарит жителям городов и районов  настоящий праздник. Маршрут можно посмотреть здесь.

Завершится  же путешествие мобиля 26 декабря в Кемерове самым массовым шествием Дедов Морозов, которое возглавит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.  Организаторы собираются установить рекорд страны! И поучаствовать в нем сможет каждый желающий. Условие одно – прийти в костюме Деда Мороза.

В Кузбассе стартовала акция #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ!
В Кузбассе стартовала акция #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ!

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