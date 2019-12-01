В Кузбассе стартовала акция #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ!

30 ноября в Шерегеше спуском с горы Зелёная Деды Морозы дали старт всекузбасской новогодней кампании. #ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ отправились 34 «дедушки» со всех территорий области.

Эти сказочные герои борются за звание лучшего Деда Мороза Кузбасса. И их массовый спуск стал завершением предварительного этапа конкурса, в котором участники рассказали об особенностях своих территорий, да так, чтобы жители и гости Кемеровской области захотели туда приехать…

А дальше был дан старт большого новогоднего марафона: по всем территориям Кузбасса проедет мобильная сценическая площадка (мобиль) и подарит жителям городов и районов настоящий праздник. Маршрут можно посмотреть здесь.

Завершится же путешествие мобиля 26 декабря в Кемерове самым массовым шествием Дедов Морозов, которое возглавит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Организаторы собираются установить рекорд страны! И поучаствовать в нем сможет каждый желающий. Условие одно – прийти в костюме Деда Мороза.