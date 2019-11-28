Кемеровская одиннадцатиклассница задала вопрос президенту страны Владимиру Путину

Общение кузбасской школьницы Татьяны Ерофеевой и главы государства произошло на Большом открытом уроке «Школа завтрашнего дня» в рамках профориентационного форума «ПроеКТОриЯ», который проходил в Ярославле.

Таня спросила у Владимира Владимировича, можно ли сделать дни профориентации в школе обязательными, так как это позволит школьникам более точно определиться с выбором будущей профессии.

«Насчет профориентации директора школ должны определять… По поводу того, что меняет школу, жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи. И для того, чтобы быть успешными, мы должны эти задачи решить», — отметил президент.

Также свое мнение по этому вопросу выразила министр просвещения РФ Ольга Васильева: «Я глубоко убеждена, что ранняя профориентация, о которой говорил наш президент, она должна быть. И я абсолютно согласна с вами, Владимир Владимирович, что каждый директор может определить то количество часов и времени, и, самое главное, партнеров, которых можно приглашать в школы и общаться, чтобы помогать ребятам найти себя. Мне кажется, если мы этот опыт начнем с шестого класса, как мы это сделали в проекте «Билет в будущее», то мы сможем получить результат».

Напомним, на Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который проходит с 23 по 26 ноября в Ярославле, отправились победители Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик из 80 регионов страны, в их числе пять учителей из Кемеровской области: Наталья Марченко, учитель информатики, математики МБОУ «Урская СОШ» Гурьевского района; Светлана Печерская, учитель физики МБОУ «Лицей № 62» (Кемерово); Светлана Ступаренко, учитель математики МАОУ «СОШ №85» (Кемерово); Олеся Купревич, учитель технологии, Давид Хачатурянц, учитель истории и обществознания Школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» (Новокузнецк).

Вместе с собой они взяли команды детей – учеников 8-11 классов, имеющих достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. Впервые делегатами форума стали и родители, принимающие активное участие в школьной профориентации.

В течение четырех дней Форума школьники и педагоги работали с кейсами работодателей – ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство в компаниях и получение высшего образования в вузах страны.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.