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Другие новости 27.11.2019

Это обсуждают: задержан похититель цветов, кузбасские врачи провели уникальную операцию

К Новому году в Кемерове установят более 450 ёлок. Сейчас украшают фасады зданий, окна и прилегающие территории. Праздничные плакаты и баннеры, светящиеся сказочные фигуры, фонари, диско-шары, прожекторы и стробоскопы — всё это завершат развешивать и устанавливать к 1 декабря. До конца года в городе пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление.

В областной столице врачи впервые провели операцию на шейном отделе позвоночника. Пациент обратился с жалобами на неврологическое расстройство. Ему диагностировали смещение шейного позвонка и перелом второго. Врачи приняли решение об установке стабилизирующей конструкции. Методика лечения отличается минимальной степенью травматизации и позволяет сократить сроки реабилитации до трёх месяцев вместо нескольких лет.

Колесо обозрения в Новокузнецке будет демонтировано. Такое решение приняли собственники аттракциона. Его разберут и отправят в Москву на модернизацию. Уже весной 2020 года колесо вернется обратно в город и будет установлено.

Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в ограблении цветочного магазина. В вечернее время в торговый зал зашел молодой человек, попросил сделать букет из 11 роз. Флорист прошла на кассу, а покупатель схватил букет и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 2000 рублей. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Юные мушкетеры собрались в областном центре чтобы оспорить первые медали в соревнованиях по сабле. Участники выступали в нескольких возрастных категориях. Подобные состязания проводятся под флагом известного спортсмена Станислава Позднякова.

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