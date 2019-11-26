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Другие новости 26.11.2019

Расширяя экспорт: как кузбасским предпринимателям выйти на новые рынки?

Увеличение доли несырьевого экспорта в два раза к 2024 году. Такая задача стоит перед регионом в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. В Кузбассе прошла международная конференция с участием Российского экспортного центра.

Региональный Центр поддержки экспорта организовал в Кемерове международную конференцию с участием представителей Российского экспортного центра. Спикеры конференции рассказали об особенностях поставок в Китай, Узбекистан, Вьетнам, а также о транспортных и логистических решениях при вывозе товара из Сибири.

Конференция объединила более 100 предпринимателей, которые могли пообщаться с экспертами, найти партнёров.

На сегодняшний день сырьевой рынок в Кузбассе составляет 70%, поэтому увеличение несырьевого экспорта – стратегическая задача, которая укрепит экономику региона.

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