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Другие новости 26.11.2019

Диалог поколений: Кузбасс посетили Герои России Алексей Романов и Вячеслав Бочаров

Они уже побывали в школе №7 и кемеровском Президентском кадетском училище. А сегодня встретились с учениками Елыкаевской средней школы. Ребята смогли в неформальной обстановке пообщаться с выдающимися людьми и задать интересующие вопросы.

Они ходят по острым гвоздям, лежат на стекле и собирают автоматы ногами. Клуб «Десантник» Елыкаевской средней школы в следующем году отметит 35-летний юбилей. Для ребят это – вторая семья. Здесь воспитывают настоящих патриотов и защитников Отечества.

Показательные выступления клуба «Десантников» смогли удивить даже тех, кто видел в жизни многое. Алексей Романов, Герой России, принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Действия его батальона помогли успешно завершить все намеченные операции.

Был тяжело ранен в голову, но восстановился и продолжил защищать Родину. Вячеслав Бочаров первым зашёл в захваченную террористами школу №1 в Беслане. Он – легенда спецназа «Вымпел». Почти 40 лет служил своей стране, побывав во всех горячих точках, начиная с Афганистана в 1981 году. Сейчас встречается с российскими школьниками, чтобы привить любовь к Отечеству.

Сколько лет героям? Почему они решили связать свою жизнь с защитой страны? И какие моменты своей работы они запомнили навсегда? Вопросы ребят разнообразны. Это – самый важный диалог. Диалог поколений.

Алексей Романов и Вячеслав Бочаров были приятно удивлены такой заинтересованностью школьников. Они выразили надежду: опираясь на опыт старших поколений, эти мальчишки и девчонки смогут вписать новые славные страницы в историю нашей страны.

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