С уверенностью в завтрашний день: как помогают найти работу предпенсионерам?

В Кузбассе продолжается реализация национального проекта “Демография”. В рамках программы люди предпенсионного возраста могут бесплатно обучиться новой профессии или повысить квалификацию. В Прокопьевске такой возможностью уже воспользовались более ста человек.

Мимо поста чужой не пройдет. Вот уже около 12 лет в компании «Теплоэнергоремонт» на проходной трудится Светлана Мурзина. Раньше работала в качестве сторожа-вахтера. Теперь, после переобучения, стала контролером. А это уже – профессиональный рост.

Благодаря федеральному проекту “Демография”, вместе со Светланой переобучились еще 16 сотрудников предприятия. Все – предпенсионного возраста.

В рамках проекта с Центром занятости населения города Прокопьевска сотрудничают производства различных сфер – сельское хозяйство, энергоснабжение, угольщики, предприятия пищевой промышленности. Широк и список профессий, которые предпенсионеры могут освоить.

В федеральный проект попасть могут и неработающие предпенсионеры. Чтобы освоить новую профессию в Центр занятости города Прокопьевска обратилось 5 человек. Все они уже трудоустроены.