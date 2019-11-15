СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 15.11.2019

Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

Сергей Игоревич Алексеев родился 12 сентября 1981 года в селе Бородино Красноярского края.

В 2003 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт», в 2017 году прошел обучение по программе дополнительного профессионального образования по специальности «Управление спортом».

Сергей Игоревич начал трудовую деятельность в 2002 году в средней образовательной школе № 24 (Красноярск) учителем физической культуры и спорта. В период с марта 2008 года по июнь 2010 года работал в должности директора средней образовательной школы № 150 (Красноярск). С июля 2010 года по июль 2012 года – заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, с июля 2012 года по август 2019 – министр спорта Красноярского края. С сентября 2019 года по ноябрь 2019 года работал заместителем директора ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!
Памятник архитектуры или жильё под снос: кемеровчане пытаются отстоять дом 1930-х годов постройки
Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!

15-11-2019

Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!
В Кузбассе увеличатся выплаты за рождение и усыновление первого ребёнка

14-11-2019

Сергей Цивилев: наша задача – не только удержать достигнутый рост экономики, но и обеспечить его плюсовую динамику
С. Цивилев: наша задача - сделать дороги Кузбасса лучшими в стране!

14-11-2019

С. Цивилев: наша задача — сделать дороги Кузбасса лучшими в стране!
В 2020 году начнет работать военная кафедра для всех вузов Кузбасса

14-11-2019

В 2020 году начнет работать военная кафедра для всех вузов Кузбасса
Сергей Цивилев: наша задача – не только удержать достигнутый рост экономики, но и обеспечить его плюсовую динамику

14-11-2019

В Кузбассе увеличатся выплаты за рождение и усыновление первого ребёнка
Главный зимний волшебник привез море сюрпризов в Кемерово!

13-11-2019

Главный зимний волшебник привез море сюрпризов в Кемерово!