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Другие новости 13.11.2019

В постоянной готовности: отдел спецназначения ФСИН России отмечает 29 лет с момента образования

У каждого отряда есть свое название. В Кузбассе — это «Кедр».

Та служба, без которой невозможно проводить самые сложные и опасные операции. Отряд специального назначения ГУФСИН «Кедр» появился 13 ноября 29 лет назад. В 2015 году был создан военно-патриотический клуб «Ястреб», кураторами которого являются сотрудники спецназа.

Показательные выступления демонстрируют мастерство бойцов и приобщают детей к спорту, здоровому образу жизни, а, возможно, и к выбору будущей профессии.

За годы службы бойцы принимали участие в контртеррористических и спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе, сопровождали колонны и грузы, конвоировали боевиков и преступников, выявляли и уничтожали незаконные мини-заводы, обеспечивали безопасность экспертов Совета Европы. За проявленные смелость и стойкость многие из сотрудников «Кедра» были награждены правительственными и областными наградами.

Бойцы постоянно работают в опасных условиях, мгновенно реагируют на ЧП и всегда готовы к большим физическим нагрузкам и стрессам.

Профессиональные требования к сотрудникам — постоянная готовность к риску, мужество, аналитические способности, хорошая физическая форма. Но главное, как говорят бойцы: спецназ — это не работа, а образ жизни.

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