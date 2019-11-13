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Другие новости 13.11.2019

Чтобы спать спокойно: за сдачу оружия можно получить денежное вознаграждение

Уже несколько лет в Кузбассе проводится профилактическая операция «Оружие». К участию в ней призвал жителей региона и губернатор Сергей Цивилев. Можно добровольно сдать оружие, боеприпасы или взрывчатые материалы и получить вознаграждение.

Утро Алёны Мирошниченко началось с незнакомой ранее процедуры – сдачи оружия. В семье услышали про проводимую в Кемеровской области профилактическую акцию.

Процедура недолгая. Осмотр экземпляров специалистом, оформление документов, далее — утилизация. На основании выданных документов нужно написать заявление в департамент по охране объектов животного мира и в течение месяца получить денежную компенсацию. Гладкоствольные ружья, пистолеты, револьверы можно принести самостоятельно.

В прошлом году существенно подняли денежные выплаты. В зависимости от вида оружия или боеприпасов можно получить вознаграждение до 30 000 рублей. С начала 2019 года общая стоимость компенсации гражданам составила более 2 миллионов рублей. Правоохранительные органы напоминают: за хранение оружия без разрешения грозит административная и уголовная ответственность.

Если вы нашли у себя оружие и решили присоединиться к повышению уровня безопасности в регионе, вас ждут в любом отделе полиции. Быть законопослушным гражданином не только почётно, но и выгодно.

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