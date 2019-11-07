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Другие новости 07.11.2019

За круглым столом: как сделать маршрут детей на учебу безопасным, обсудили в Кемерове

«Дорога в школу». Так называется всероссийская акция, когда общественники проверяют маршруты, по которым дети ходят на учебу. На прошлой неделе такой рейд проходил в Кемерове вместе с нашей съемочной группой. Сегодня состоялся круглый стол с представителями полиции, активистами, депутатами и учителями.

Возле школы №26 в Кемерове по данным Администрации города 25 погребов, 10 из которых брошены. Во время круглого стола вместе с активистами было принято решение направить письмо в муниципальный земельный фонд с просьбой решить эту проблему, так как она касается не одного образовательного учреждения, а каждого города и района в области. Ещё один вопрос касался Кировского района.

По итогам круглого стола будет разработана дорожная карта с инструкцией. В том числе участники предложили создать социальные ролики, огородить опасные места лентой, составить безопасный школьный маршрут. Оставить заявку на проблемные места можно на сайте и в социальных сетях народного фронта и телеканала «СТС Кузбасс».

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