С. Цивилев: приоритетным направлением Кузбасса в области экспорта угля является Восток

Губернатор Кузбасса выступил на заседании рабочей группы Госсвета РФ по энергетике.

В очередном заседании, которое прошло в Москве, приняли участие помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, губернатор Кузбасса, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев, заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, руководители угольных компаний, представители профильных министерств и ведомств, экспертного и научного сообщества.

Члены заседания обсудили логистическое обеспечение перевозок российского угля на экспорт, перспективы развития мирового угольного рынка, рассмотрели вопросы реализации программы развития Восточного полигона российский железных дорог.

Перед присутствующими выступил Сергей Цивилев. Губернатор обозначил, что приоритетным направлением Кузбасса в области экспорта угля является Восток. Поэтому проект развития Восточного полигона по расширению пропускной способности железной дороги – стратегический проект для развития угольной отрасли. На сегодняшний день по итогам 9 месяцев 2019 года объем отгруженного в восточном направлении угля из Кузбасса увеличился только на 1,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

«Перенос сроков реализации проекта развития Восточного полигона и сокращение объемов инвестиций создают реальные угрозы развитию угольной отрасли России, ее экспортному потенциалу», – заявил Сергей Цивилев.

Губернатор также обратил внимание участников заседания на вопрос тарифов на перевозку угля. Сегодня доля транспортных расходов в цене угля составляет более 50 %, а для некоторых марок углей, отгружаемых из Кузбасса, доходит до 70 %.

Важным остается взаимодействие администрации Кемеровской области с ОАО «РЖД» по этому вопросу. С 16 июля 2019 года приняты решения о предоставлении скидки 7,41 % (отмене 8-% экспортной надбавки) на перевозку энергетического угля в южном направлении. По данным ОАО «РЖД», это уже позволило увеличить отгрузку угля в южном направлении за 3 месяца на 30 % (за три месяца отгрузили 2,65 млн тонн). Решен вопрос по отмене экспортной надбавки до конца 2019 года в размере 7,41 % на перевозку энергетического угля со станций Кузбасса в направлении российских портов северо-запада при обеспечении суммарного вывоза энергетического угля в данном направлении в объеме 5,9 млн тонн в четвертом квартале 2019 года.

Принято решение по определению приоритетов в реализуемом ОАО «РЖД» плане модернизации железнодорожной инфраструктуры на основании предложений угольных предприятий. Отмечена также необходимость синхронизации инвестиционных программ монополии по проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» с ключевыми грузоотправителями и реализованными проектами портовых объектов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.