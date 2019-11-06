Сергей Цивилев посетил площадку второго этапа строительства Президентского кадетского училища

На объекте губернатор обсудил со специалистами подрядной организации Министерства обороны сроки ввода второй очереди Президентского кадетского училища, а также планы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, на втором этапе будут построены два спальных трехэтажных корпуса на 480 кадетов. Общая площадь зданий почти 8 тыс. кв. метров. Также на площадке возведут спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену общей площадью более 5,5 тыс. кв. метров, крытую автостоянку для автобусов, предназначенных для перевозки кадетов. Все объекты соединят теплым переходом.

На сегодня подрядная организация ведет подготовку площадки. Уже сделано ограждение, завезены сваи. Непосредственные строительно-монтажные работы планируют начать в ближайшее время. Срок сдачи спального корпуса – август 2020 года, остальные объекты будут готовы в декабре 2020 года. Строители подтвердили, что идут в соответствии с графиком.

После завершения строительства в Президентском кадетском училище будут жить и учиться 840 кадетов.

«На площадке работает уже проверенная команда. Мы видели, как быстро и качественно строители выполнили все работы первой очереди. Нет сомнений, что второй этап будет закончен строго с нашими договоренностями и планами, возможные трудности будем решать совместно», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Кроме того, уже весной будет закончено благоустройство всей прилегающей территории кадетского училища. Вокруг здания появится единый комплекс для семейного и активного отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.