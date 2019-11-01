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Другие новости 01.11.2019

Безопасная дорога к знаниям: в Кемерове прошел рейд по опасным местам школьных маршрутов

Ученики 74-й школы в Кировском районе создали карту, на которой отметили опасные участки своего ежедневного маршрута. В одном месте нет освещения, в другом — открыты люки, а ещё — заброшенные здания. В середине октября Народный фронт запустил всероссийскую акцию, чтобы найти потенциально опасные места на улице вблизи образовательных учреждений. Общественники, сотрудники полиции и администрации района осмотрели те места, которые отметили ученики.

Территория «телефонки» была закрыта до этого лета, пока её на выкупил предприниматель из соседнего региона. По его словам, пока он не принял решение, что делать с этим зданием. Если собственник не выполнит свои обязательства, то администрация напишет заявление в прокуратуру, после чего уже другие органы будут заниматься этим вопросом.

Еще одно проблемное место общественники проверили в Ленинском районе. Здесь возле 26-й школы люди бросили свои погреба: дети могут легко попасть в ямы, которые находятся сразу за забором. Решение вопроса пока обсуждается. Возможно погреба будут засыпать вручную ввиду сложностей с подъездом к ним техники.

По итогам рейдам на следующей неделе состоится круглый стол с общественниками, администрацией, полицией, во время которого будут разработаны возможные пути решения проблем, чтобы все дороги были удобны и, главное, безопасны.

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