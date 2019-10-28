Незабываемое шоу: в Кемерово приехали артисты Росгосцирка с программой «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Знаменитое масштабное шоу — это синтез эстрады, цирка и мюзикла. Один из главных акцентов — яркие костюмы, в которых продумана каждая мелочь. В этом году работа дизайнера была отмечена специальным призом от самой принцессы Монако на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.

3 часа увлекательного путешествия в мир красоты, грации, отваги, ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля проходят на одном дыхании. История переносит зрителя то в райский сад, то в обитель снежной королевы, на просторы звездного неба или в античный гладиаторский Колизей… И для каждого путешествия свои декорации, реквизит, костюмы и свет. Всё продумано до мелочей.



Сложнейшие трюки гимнастов на кольцах и полотнах, захватывающие дух номера канатоходцев, невероятная слаженность жонглёров и харизматичность клоунов Васа и Стаса держат внимание зрителя от мала до велика. В каждом номере у дрессировщиков тонкой нитью проходит любовь к своим питомцам: пеликанам, львам, коням, попугаям, буйволам и другим.

Прикоснуться к чуду на арене можете и вы. Гастроли артистов Росгосцирка с программой «Королевский цирк» продлятся в Кемерове до 1-го декабря.