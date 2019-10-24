Здравоохранение Кузбасса: чего уже добились и каковы дальнейшие планы?

В конце ноября кузбасские парламентарии и общественники соберутся на форум. Готовились к этому масштабному мероприятию в регионе в течение года. Финишная прямая – время для подведения итогов проделанной работы и постановки приоритетных задач для предстоящих обсуждений. Сегодня состоялась конференция, посвящённая вопросам здравоохранения и демографии.

Обсуждения. Обмен наработками. Генерация идей. Так была выстроена конференция, посвященная самому ценному, что есть у каждого человека – здоровью. За 8 месяцев 2019 года в Кузбассе в сфере здравоохранения сделано уже немало.

О последних изменениях в отрасли здравоохранения участники конференции узнали, посетив крупные областные клиники. Одна из тематических площадок – Кемеровский кардиоцентр. Депутаты увидели современное оборудование в работе, пообщались с ведущими специалистами. Подобные встречи были организованы в Областной детской клинической больнице и Областном онкологическом диспансере.

Это мероприятие – часть подготовки депутатов Кузбасса к предстоящему в ноябре форуму. А дискуссионные площадки призваны предварительно проработать самые актуальные темы для обсуждения.