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Другие новости 24.10.2019

Как жить в доме, который рассыпается на глазах?

Сырость, насекомые и холод… В нашу редакцию обратились жители дома по адресу: улица Авроры, 15 областного центра. Они опасаются за свою жизнь, ведь дом разрушается. Его признали аварийным еще в 2016 году. Переселение пообещали только в 2023.

От сырости в квартирах отваливаются обои и потолочная плитка. Делать ремонт бесполезно. Кроме этого, в доме нет подвала. Когда-то здесь были печи. После демонтажа остались лишь трубы и дыры. Из щелей в квартиры лезут мыши, тараканы и блохи.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием этого дома, ответили, что не так давно на Авроры, 15 провели ремонт фасада. Правда, съёмочная группа «СТС Кузбасс» этого не заметила. Штукатурка отваливается от стен, а над входной дверью в подъезд видно кирпич, который в любой момент может упасть. 

Дом признали аварийным в 2016 году. При этом расселения раньше 2023 года городская администрация не обещает. Жители опасаются, что ещё 4 года здание просто не выстоит…  «СТС Кузбасс» будет следить за развитием событий.

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