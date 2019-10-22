«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!

В Областной столице стартовал межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс FEST». Специалисты в сфере культуры провели ребрендинг мероприятия «Кузбасс театральный», история которого начинается с 1971 года.

Театр начинается… в холле. Участники «Кузбасс FESTа» начинают знакомство со зрителем ещё до начала торжественного открытия. В этом году фестиваль расширил свои границы – стал межрегиональным. В Кемерово приехали представители театров из Алтайского края, Томской, Омской, Иркутской и Челябинской областей. Так, Дмитрий Борисов с труппой из барнаульского Театра для детей и молодежи выступит с необычной постановкой «Wonder boy».

Конкурсные показы спектаклей начались сегодня на разных театральных площадках города. Открыли фестиваль актёры кемеровского театра драмы постановкой «Ай да Пушкин!». Впереди у участников мастер-классы с преподавателями из областной столицы.

«Site-specific» — еще одно нововведение фестиваля этого года. Это значит: театр выходит за пределы привычных площадок. Любой зритель сможет увидеть спектакли, например, в отделе внутренних дел, перинатальном центре, общественном транспорте и даже в католическом соборе.

Драма, комедия и пантомима… Всё это зрители смогут увидеть до 26 октября. Тогда и пройдёт торжественное закрытие фестиваля. Название финальной постановки – «Не торопитесь прощаться».