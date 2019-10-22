СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 22.10.2019

«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!

В Областной столице стартовал межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс FEST». Специалисты в сфере культуры провели ребрендинг мероприятия «Кузбасс театральный», история которого начинается с 1971 года.

Театр начинается… в холле. Участники «Кузбасс FESTа» начинают знакомство со зрителем ещё до начала торжественного открытия. В этом году фестиваль расширил свои границы – стал межрегиональным. В Кемерово приехали представители театров из Алтайского края, Томской, Омской, Иркутской и Челябинской областей. Так, Дмитрий Борисов с труппой из барнаульского Театра для детей и молодежи выступит с необычной постановкой «Wonder boy».

Конкурсные показы спектаклей начались сегодня на разных театральных площадках города. Открыли фестиваль актёры кемеровского театра драмы постановкой «Ай да Пушкин!». Впереди у участников мастер-классы с преподавателями из областной столицы. 

«Site-specific» — еще одно нововведение фестиваля этого года. Это значит: театр выходит за пределы привычных площадок. Любой зритель сможет увидеть спектакли, например, в отделе внутренних дел, перинатальном центре, общественном транспорте и даже в католическом соборе.

Драма, комедия и пантомима… Всё это зрители смогут увидеть до 26 октября. Тогда и пройдёт торжественное закрытие фестиваля.  Название финальной постановки – «Не торопитесь прощаться».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове
Online «Кузбасс 24»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!

22-10-2019

«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!
Это обсуждают: загорелась маршрутка с пассажирами и московские трамваи доставили в Кемерово

22-10-2019

Это обсуждают: загорелась маршрутка с пассажирами и московские трамваи доставили в Кемерово
Коммунальная пропасть: в Новокузнецке никак не могут справится с задолженностью по ЖКХ

22-10-2019

Коммунальная пропасть: в Новокузнецке никак не могут справится с задолженностью по ЖКХ
Реальная помощь: в Кемерове начали работу мобильные группы по решению проблем ветеранов

22-10-2019

Реальная помощь: в Кемерове начали работу мобильные группы по решению проблем ветеранов
Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

22-10-2019

Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса

22-10-2019

25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса