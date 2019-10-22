Это обсуждают: загорелась маршрутка с пассажирами и московские трамваи доставили в Кемерово

В Кузбасс привезли вторую партию трамваев из Москвы. Пять вагонов выйдут на линию после того, как специалисты проведут пусконаладочные работы. Трамваи для перевозки были частично разобраны. Напомним, Москва безвозмездно передала в Кемерово 10 транспортных средств.

В Калтане прошел рейд по незаконным постройкам. Здесь их — 45. Зачастую собственники не знают, что любое возведение объекта на купленной территории требует предварительного согласования с администрацией. За нелегальное строительство полагается штраф.

Сегодня утром в Кемерове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Момент происшествия попал на камеры. На кадрах видно, что после возгорания из транспорта выбежали люди. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

Роспотребнадзор проверил, как кормят кузбасских школьников в 33 образовательных учреждениях. Составлено 19 протоколов об административном правонарушении на сумму 49 тысяч рублей. Но эти недочеты на качестве еды не отразились. Во время проверок были исследованы пробы готовых блюд. Лишь одна не соответствовала нормам по калорийности.

В Кузбассе стартовал конкурс на лучшую песню «Новый год в Кузбассе». Главный приз – семейный тур выходного дня в горнолыжный комплекс «Шерегеш». Принять участие может любой желающий. Результаты станут известны 26 декабря. Все условия размещены на официальном сайте Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.