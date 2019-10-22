Коммунальная пропасть: в Новокузнецке никак не могут справится с задолженностью по ЖКХ

Вроде и горожане вносят свою лепту исправно, а недостача всё равно пугает. Без малого 1,5 миллиона рублей. Если перевести на язык коммунальщиков — целый отопительный сезон без забот и хлопот.

Если верить отчётам ресурсников, процентов 97 новокузнечан платят добросовестно и исправно. А с нарушителями активно работают. Им и звонят, и пишут. В крайнем случае идут в суд. Тут есть загвоздка. Подсчитали и получили: если весь объём исков направить к Фемиде скопом — будет чуть ли не по сто приказов на одного судью. Но это по отдельным районам. Так что пока стараются договорится на берегу.

Согласно этому долговому пирогу, из всех остальных поставщиков ЖКХ особенно достаётся тепловикам. И тут самое интересное. Чаще всего фамилии этих самых неплательщиков руководителям ТЭЦ хорошо знакомы. Потому что это — представители обанкроченных когда-то управляющих компаний. А теперь — представители уже новых фирм.

И тянется эта история с 2011-го года. Когда платили не поставщику услуг напрямую, а тем самым управляющим компаниям. Так, одна только Кузнецкая ТЭЦ на днях списала 80 миллионов убытков. Требовать их не с кого, а по каким-то все сроки давности прошли. Конечно, новое масло в эту финансовую бурю ЖКХ подливает и пункт за капремонт, и то, что не в каждом подвале стоят отдельные счётчики на воду и тепло, что сильно сокращает общедомовые нужды. Но всё это — темы отдельных совещаний. Открытым по-прежнему остаётся пункт об исчезнувших фирмах. Почему рядовой гражданин всегда оставляет своим наследникам свои долги до копейки, а фирма просто растворяется в небытие?