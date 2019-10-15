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Другие новости 15.10.2019

Кругосветка на «буханке»: как путешественники проехали 61 страну мира?

Кемерово посетили участники известной экспедиции «На «буханке» вокруг света». Путешественники рассказали журналистам о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться и планах на будущее… 

Русский, еврей и татарин решили стать известными, как Гагарин. Так сами о себе шутят участники проекта. Инженера, историка и музыканта объединило одно – любовь к путешествиям на авто. Так и родилась идея о кругосветке. Но не совсем простой, а на авто отечественного производителя.

В народе эту модель окрестили «буханка». И это первая отечественная машина, участвующая в кругосветном путешествии. Несмотря на преобладающий скептицизм во мнениях о качестве авто, боевой конь в этом путешествии справился со всеми поставленными задачами.

С каждым новым населенным пунктом количество фанатов знаменитой «буханки» растёт. Экипаж кругосветки доказал, что путешествовать по всему миру можно и на отечественном авто. Главное — было бы желание.

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