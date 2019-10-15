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Другие новости 15.10.2019

Чтобы сохранить диалог с избирателями: актуальные проблемы региона депутаты обсудили с представителями общественности

Для эффективного решения острых социальных вопросов и выполнения национальных проектов необходимо взаимодействие власти и кузбассовцев. В областной столице в формате открытого диалога депутаты обсудили актуальные проблемы с представителями органов местного самоуправления, общественности, экспертных сообществ, ветеранами и молодежью.

Темы предлагали сами жители. Предварительное анкетирование состоялось в различных формах: от уличного опроса до изучения мнения в режиме онлайн на сайте областного Совета народных депутатов. Участие приняли почти 5 тысяч кузбассовцев во всех городах и районах области. В Кемерове участники дискуссионных площадок не только обсудили ряд актуальных вопросов, но и наметили конкретные предложения по их решению. Новый формат общения с жителями – принципиальное отличие Парламента 5.0.

Дискуссионная площадка, как один из этапов подготовки к Форуму депутатов и общественности Кузбасса, который состоится в конце ноября. На повестке три основных вопроса. Один из них – сохранение Рудничного бора, уникальной экологической системы. Это единственный в мире реликтовый лес в черте города. Пять видов растений и семь видов животных Рудничного бора занесены в Красную книгу Кемеровской области. Сегодня каждое дерево оцифровано. Но работы по сохранению леса необходимо продолжать. На основе предложений был выработан ТОП инициатив по сохранению этого уникального памятника природы.

Также участники форума согласились с необходимостью создания единого механизма, который бы позволил объединить все заинтересованные в решении острых проблем группы. Одной из таких форм является цифровая платформа. Она поможет воплотить в жизнь инициативы кузбассовцев при эффективном содействии представителей власти.

Процесс цифровизации действительно необходим и актуален для всего Кузбасса, начиная с областного центра и заканчивая самым отдаленным поселком. И этот вопрос сегодня не теряет своей актуальности. В ближайшее время будет сформирована «дорожная карта» озвученных инициатив и предложений. Работа дискуссионных площадок продолжится. Итоги работы будут озвучены на Форуме депутатов и общественности Кузбасса. Важно сохранить диалог с избирателями.

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