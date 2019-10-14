Это обсуждают: Путин пожелал удачи, требуются волонтеры, в ТЦ обвалился потолок

«Удачи!» Такое пожелание оставил Владимир Путин Кузбассу. На форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Нижнем Новгороде, глава государства отметил стенд региона и пожелал дальнейшего развития не только в спорте.

В Кузбассе ищут волонтёров. Организаторы восьмого национального чемпионата «WorldSkills Russia» объявили о наборе добровольцев. В их обязанности будет входить работа со СМИ, медицинское обеспечение, сопровождение делегаций, транспортная логистика, работа на церемониях. Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте чемпионата. Напомним, он пройдёт в июле 2020 года.

БелАЗ и тепловоз столкнулись на кузбасской трассе. Как сообщают очевидцы, поезд частично сошёл с рельс. У грузовика же вырвало подвеску и оторвало балку. Для дальнейшей эксплуатация потребуется серьёзный ремонт. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя БелАЗа, который поздно нажал на тормоз.

Снова требуется ремонт. В торговом центре «Я» обвалился потолок. По словам горожан, часть покрытия упала в проходе около одного из павильонов. Никто не пострадал. Напомним, здание возобновило свою работу 10 октября после длительного ремонта.

Последний тёплый день по прогнозу синоптиков будет завтра. «Золотая» осень в Кузбассе задержится ещё на неделю. В среднем температура будет держаться в пределах +15 градусов. Однако, по ночам в регионе будут выпадать осадки: дождь и мокрый снег.