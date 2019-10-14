Вопрос жизни: в частном секторе Новокузнецка прошел рейд по пожарной безопасности

Из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей в Кузбассе на минувших выходных произошло 12 пожаров. Чтобы предупредить жителей частного сектора о возможных рисках, пожарные и сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические рейды по частному сектору. Без приглашения хозяев, в дом, конечно не зайдут, но напомнят, на что важно обратить внимание и как себя вести.

Задача профилактического рейда — провести беседу с каждым прохожим и с жителями, которых удастся застать дома. Не получится — оставят листовку. В Кузнецком районе одна из первых улиц, с которой начали обход сотрудники Госпожнадзора — улица Щепкина. В январе пожар в одном из заброшенных домов на этой улице унес жизни двух человек.

Дом, сгоревший по соседству года три назад, лучше любых листовок напоминает — с огнем шутки плохи. Но страшен не только пожар. Неисправная печь — источник угарного газа, который может унести жизни раньше открытого возгорания.

Во время рейда важно не только провести профилактические беседы, но и понять, кому нужна помощь.

В качестве поддержки отдельным категориям населения устанавливают дымовые извещатели. Это, по мнению сотрудников Госпожнадзора, дает результаты. Если в прошлом году в Кузнецком районе по разным причинам произошло 124 пожара за аналогичный период времени, то в этом — 99. Меньше на 20%. И такую положительную тенденцию надо сохранить.