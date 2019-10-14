СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 14.10.2019

Вопрос жизни: в частном секторе Новокузнецка прошел рейд по пожарной безопасности

Из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей в Кузбассе на минувших выходных произошло 12 пожаров. Чтобы предупредить жителей частного сектора о возможных рисках, пожарные и сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические рейды по частному сектору. Без приглашения хозяев, в дом, конечно не зайдут, но напомнят, на что важно обратить внимание и как себя вести.

Задача профилактического рейда — провести беседу с каждым прохожим и с жителями, которых удастся застать дома. Не получится — оставят листовку. В Кузнецком районе одна из первых улиц, с которой начали обход сотрудники Госпожнадзора — улица Щепкина. В январе пожар в одном из заброшенных домов на этой улице унес жизни двух человек.

Дом, сгоревший по соседству года три назад, лучше любых листовок напоминает — с огнем шутки плохи. Но страшен не только пожар. Неисправная печь — источник угарного газа, который может унести жизни раньше открытого возгорания. 

Во время рейда важно не только провести профилактические беседы, но и понять, кому нужна помощь.

В качестве поддержки отдельным категориям населения устанавливают дымовые извещатели. Это, по мнению сотрудников Госпожнадзора, дает результаты. Если в прошлом году в Кузнецком районе по разным причинам произошло 124 пожара за аналогичный период времени, то в этом — 99. Меньше на 20%. И такую положительную тенденцию надо сохранить.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний
Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня
С. Цивилев посетил село Листвянка Тисульского района – место рождения космонавта Алексея Леонова
Разрушая стереотипы: в Кемерове открылась фотовыставка из 15 портретов женщин, больных раком
Сегодня в России отмечают День психического здоровья

ДРУГИЕ НОВОСТИ

III Сибирский экофорум собрал ученых, экологов и угольщиков СФО в Новокузнецке

15-10-2019

III Сибирский экофорум собрал ученых, экологов и угольщиков СФО в Новокузнецке
С. Цивилев призвал кузбассовцев позаботиться о своей безопасности и переобуть автомобиль

15-10-2019

С. Цивилев призвал кузбассовцев позаботиться о своей безопасности и переобуть автомобиль
В поиске родителей: Саша – новый участник социального проекта «Где ты, мама?»

14-10-2019

В поиске родителей: Саша – новый участник социального проекта «Где ты, мама?»
Вопрос жизни: в частном секторе Новокузнецка прошел рейд по пожарной безопасности

14-10-2019

Вопрос жизни: в частном секторе Новокузнецка прошел рейд по пожарной безопасности
Это обсуждают: Путин пожелал удачи, требуются волонтеры, в ТЦ обвалился потолок

14-10-2019

Это обсуждают: Путин пожелал удачи, требуются волонтеры, в ТЦ обвалился потолок
Первый в космосе: в Кузбассе почтили память героя-космонавта Алексея Леонова

14-10-2019

Первый в космосе: в Кузбассе почтили память героя-космонавта Алексея Леонова