Когда вернется вода в дома на улице Таллинской?

В редакцию «СТС Кузбасс» обратились жители Кемерова, в чьих домах до сих пор отсутствует питьевая вода. Напомним, съемочная группа уже выезжала на место летом. Тогда администрация города пообещала, что все работы проведут до конца этого года. Вот только их до сих пор не начали. Люди переживают, что и зиму им придется буквально выживать без воды.

Вещи на стирку возят к родственникам. На приготовление еды воду берут из колодца. Правда, в пищу такую употреблять нельзя — много вредных примесей. Несколько раз в неделю жителям доставляют воду. Бери сколько хочешь. Правда, если ты на работе и просто не успел набрать, приходится покупать.

Летом в администрации Кемерова заверили, что уже к концу года проблему решат. Но жители улицы Таллинской обеспокоены, что работы еще даже не начинались.

Для того, чтобы в домах появилась вода, нужно проложить 800 метров водопровода, построить 32 колодца. Специалисты готовы работать и зимой. Но сейчас все зависит от того, когда будут разработаны технические условия для того, чтобы в дальнейшем закупить необходимое оборудование. А пока жителям улицы Таллинской придётся доставлять питьевую воду во флягах с надеждой, что уже в следующем году сдержат слово и не передвинут сроки в очередной раз…