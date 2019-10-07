Посвящены в кадеты: первые воспитанники Президентского кадетского училища принесли присягу

Слова клятвы произнесли 352 учащихся. Ещё 73 человека получили звание младший вице-сержант.

Днём – тренировки на плацу, вечером – чтение текста присяги в комнате. Месяц подготовки, чтобы в самый ответственный день всё было идеально. Первая клятва, первый торжественный марш и первое увольнение. Обязательное правило – выходить за территорию училища только в парадной форме и с отличительным знаком своего учреждения.

Распорядок дня кадета — как во всех структурах вооруженных сил. Только подъём на час позже – в 6:50. А дальше зарядка, утренний осмотр, уроки, дополнительные занятия, самоподготовка, вечерняя поверка, отбой. Всё расписано по минутам. Сами кадеты отмечают, что за месяц обучения они заметно повзрослели.

Не со всеми в строю, но клятву дал. Владимир Мещериков упал во время тренировки и травмировал ногу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с начальником училища пришли к мальчику в санчасть, чтобы и он в этот день смог произнести заветные слова «служу России».