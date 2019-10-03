Это обсуждают: про диктант по географии и чем удивят на открытии сезона в Шерегеше

27 октября в пятый раз жители Кузбасса примут участие в географическом диктанте. Проверить свои знания могут все желающие бесплатно. Для проведения акции в регионе будут действовать две площадки на базе Кемеровского государственного университета. Подробная информация о географическом диктанте размещена на официальном сайте проекта: https://dictant.rgo.ru/

Штрафы за парковку в неположенном месте. Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в ответ на многочисленные жалобы водителей и пассажиров общественного транспорта провели рейд. Поводом для недовольства граждан стали автомобили, припаркованные в специальных остановочных «карманах». Инспекторы напоминают, что использовать автобусные остановки для стоянки автомобилей запрещено Правилами дорожного движения. Нарушителей ждёт административное наказание и эвакуация транспортного средства.

Чуть больше месяца осталось до официального открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. В этом году старт намечен на 16 ноября. Начало обещает быть не только экстремальным и спортивным, но и вкусным. В рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» на горнолыжном курорте пройдёт гастрономический фестиваль. На нём будет представлено Первое меню сибирской кухни. Его создадут бренд-шефы из Москвы и Санкт-Петербурга совместно с кузбасскими специалистами.

В Улан-Удэ начался 11-й Чемпионат мира по боксу среди женщин. В столицу Бурятии съехалось более 800 спортсменок и представителей команд из 75 стран. Позади контрольные спарринги, по итогам которых определились окончательные составы сборных. Российскую Федерацию в 10 весовых категориях будут представлять 10 сильнейших спортсменок из разных регионов страны. Две из них — наши землячки Екатерина Дынник и Лилия Аетбаева.