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Другие новости 03.10.2019

Экологичные и современные: кузбасский автопарк обновился на 10 автобусов

Транспорт работает на газе, а значит — не загрязняет атмосферу. И выполняет свою главную функцию — перевозит пассажиров безопасно и комфортно.

Просторный салон, яркий дизайн и комфортное управление. Автобусы собирали на заводе города Волжский и сразу понятно — для кого. На кузове яркая надпись — «300 лет Кузбасс». Автобусы большой вместимости — передвигаться в нем могут 111 человек. Транспорт будет курсировать по загруженным городским направлениям. Он оборудован кнопкой и специальной погрузочной платформой для инвалидов, камерами наблюдения. В зимний период пассажиров будут обогревать 7 печей.

По областной программе переоснащения общественного транспорта всего в регионе появится 151 автобус. 90 из них уже в Кузбассе. Остальные прибудут до марта 2020 года. Ещё 50 машин власти региона заказали к чемпионату мира «Worldskills», который пройдет в следующем году в Новокузнецке. Обновить автопарк получилось в том числе благодаря повышению стоимости проезда.

Первым пассажиром стал губернатор Кузбасса. Он оценил комфорт и встретил горожан в салоне транспорта.

В планах — перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо. Заправляться автобусы будут на специальных заправках. В Кемерове их пока 2. В ближайшие пару лет планируется поставить еще 6 газовых станций. Все технические проверки новый транспорт прошел и уже курсирует по кемеровским улицам.

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