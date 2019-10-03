СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 03.10.2019

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы

Енот-полоскун и бельчонок стали обитателями вольеров в экоценте. Первого привезли из Абаканского зоопарка. Сейчас пушистый зверёк привыкает к новому дому.

Овсяное печенье для енота-полоскуна – любимое лакомство. Пока только с помощью сладости можно выманить его из домика, чтобы рассмотреть. Зверь живёт в отдельном вольере. Очень пуглив.

Вместе с енотом в экоцентре поселился бельчонок и уже получил кличку Чик. Сотрудница центра нашла его новорождённым в лесу и выкормила, буквально, из пипетки. Зверьку уже два месяца.

Пока животные осваиваются на новом месте, сотрудники объявили конкурс на лучшее имя еноту. Варианты ответов принимаются на сайте экоцентра «Кузнецкий Алатау» и в официальных группах в соцсетях.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Online «Кузбасс 24»
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы

03-10-2019

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы
Спор за территорию: новокузнечане не дали пройти технике на стройку

03-10-2019

Спор за территорию: новокузнечане не дали пройти технике на стройку
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд

03-10-2019

Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд
Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду

03-10-2019

Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду
Финишная прямая: подготовка к международному турниру по борьбе "Шахтерская слава" на завершающей стадии

02-10-2019

Финишная прямая: подготовка к международному турниру по борьбе «Шахтерская слава» на завершающей стадии
Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

02-10-2019

Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк