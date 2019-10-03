В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы

Енот-полоскун и бельчонок стали обитателями вольеров в экоценте. Первого привезли из Абаканского зоопарка. Сейчас пушистый зверёк привыкает к новому дому.

Овсяное печенье для енота-полоскуна – любимое лакомство. Пока только с помощью сладости можно выманить его из домика, чтобы рассмотреть. Зверь живёт в отдельном вольере. Очень пуглив.

Вместе с енотом в экоцентре поселился бельчонок и уже получил кличку Чик. Сотрудница центра нашла его новорождённым в лесу и выкормила, буквально, из пипетки. Зверьку уже два месяца.

Пока животные осваиваются на новом месте, сотрудники объявили конкурс на лучшее имя еноту. Варианты ответов принимаются на сайте экоцентра «Кузнецкий Алатау» и в официальных группах в соцсетях.