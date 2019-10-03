Спор за территорию: новокузнечане не дали пройти технике на стройку

В Центральном районе Новокузнецка жители продолжают бороться за свою придомовую территорию. По документам, на ней должны построить жилые дома. Накануне утром люди преградили путь технике. Что толкнуло их на отчаянный шаг? Есть ли решение проблемы?

Строительная компания, кому и принадлежит этот участок земли, оказалась верна своим обещаниям. В первых числах октября приступила к строительству здесь многоквартирных домов. По закону, на это есть все основания. Интересы жителей в этом случае находятся за их пределами. Как и детская площадка, которую решили подвинуть строительным забором. Но бдительность людей не позволила: они просто встали живой цепью перед рабочими и техникой.

Накалившуюся ситуацию застали представители правопорядка и глава города. Именно к нему обращаются жильцы домов №№ 31 и 33 на улице Орджоникидзе и №№ 23 и 25 проспекта Кузнецкстроевский, защищая свои интересы, интересы своих детей. Ведь под застройку отдана и та территория, где сейчас находятся качели, городок и турники.

По словам представителя собственника земли, от новостроя жители только выиграют. Ведь в планах не только два многоквартирных дома, но и комфортная территория вокруг них.

С 2007 года у земельного участка сменилось несколько собственников. Последний планировал построить здесь частный детский сад и даже сделал это, выполнив целевые показатели. А потом вновь обратился в Росреестр, чтобы вернуть эту землю под застройку жилых домов. Такая схема была выгодна в финансовом плане. Сейчас администрация города ведёт переговоры с застройщиком, чтобы решить этот вопрос, не прибегая к радикальным мерам. Удастся ли отстоять интересы жителей – пока вопрос, но они не настроены сдавать позиции.