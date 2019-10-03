СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 03.10.2019

Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду

Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду

На сессии Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района 26.09.2019 была принята отставка Андрея Реванченко. Исполнять обязанности главы будет Евгений Никитин, назначенный на должность первого заместителя главы. Ранее Евгений Никитин был депутатом городского Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Депутатская сессия прошла и в Яшкинского районе. Депутаты приняли отставку Александра Рыбалко. Он перешел на работу в администрацию Анжеро-Судженского городского округа на должность первого заместителя главы. Исполнять обязанности главы Яшкинского района будет первый заместитель главы Александр Дружинкин.

 На сессии Совета народных депутатов в Анжеро-Судженске принята отставка главы Дмитрия Ажичакова. Исполнять обязанности главы будет Александр Рыбалко.

Депутаты Совета народных депутатов Краснобродского городского округа удовлетворили прошение об отставке главы Зои Недогоды. Исполнять обязанности главы будет Раис Гильфанов, ранее работавший в должности заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам

Реформирование управленческой команды началось еще в апреле 2018 года. Тогда Сергей Цивилев озвучил, что ставка делается на «местных» управленцев.

«В Кузбассе идет смена стратегических приоритетов развития территорий, запущены масштабные проекты, которые требуют эффективного управления, способствующего динамичному развитию населенных пунктов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

За полтора года в Кузбассе сменилось 18 глав муниципальных образований. 12 из них уже избраны, в 6 муниципальных образованиях предстоят выборы главы. В целом по региону руководящий состав органов власти обновился на 52 %.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Online «Кузбасс 24»
«Встречное движение»: в Кемерове начался международный театральный фестиваль

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду

03-10-2019

Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду
Финишная прямая: подготовка к международному турниру по борьбе "Шахтерская слава" на завершающей стадии

02-10-2019

Финишная прямая: подготовка к международному турниру по борьбе «Шахтерская слава» на завершающей стадии
Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

02-10-2019

Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк
Культура малой родины: в селе Чумай после ремонта открылся Дом культуры

02-10-2019

Культура малой родины: в селе Чумай после ремонта открылся Дом культуры
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

02-10-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове

02-10-2019

К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове