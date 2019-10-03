Кузбасс продолжает формировать эффективную управленческую команду

На сессии Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района 26.09.2019 была принята отставка Андрея Реванченко. Исполнять обязанности главы будет Евгений Никитин, назначенный на должность первого заместителя главы. Ранее Евгений Никитин был депутатом городского Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Депутатская сессия прошла и в Яшкинского районе. Депутаты приняли отставку Александра Рыбалко. Он перешел на работу в администрацию Анжеро-Судженского городского округа на должность первого заместителя главы. Исполнять обязанности главы Яшкинского района будет первый заместитель главы Александр Дружинкин.

На сессии Совета народных депутатов в Анжеро-Судженске принята отставка главы Дмитрия Ажичакова. Исполнять обязанности главы будет Александр Рыбалко.

Депутаты Совета народных депутатов Краснобродского городского округа удовлетворили прошение об отставке главы Зои Недогоды. Исполнять обязанности главы будет Раис Гильфанов, ранее работавший в должности заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам

Реформирование управленческой команды началось еще в апреле 2018 года. Тогда Сергей Цивилев озвучил, что ставка делается на «местных» управленцев.

«В Кузбассе идет смена стратегических приоритетов развития территорий, запущены масштабные проекты, которые требуют эффективного управления, способствующего динамичному развитию населенных пунктов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

За полтора года в Кузбассе сменилось 18 глав муниципальных образований. 12 из них уже избраны, в 6 муниципальных образованиях предстоят выборы главы. В целом по региону руководящий состав органов власти обновился на 52 %.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.