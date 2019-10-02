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Другие новости 02.10.2019

Финишная прямая: подготовка к международному турниру по борьбе «Шахтерская слава» на завершающей стадии

До торжественного открытия — две недели. Сегодня сборная Кузбасса проводит целенаправленную подготовку к старту.

То, что будущие участники ставят перед собой максимальные задачи, чувствуется уже на площади перед спортивным центром. Спортсмены сосредоточены, немногословны, идут на тренировку. Многие прибывали в сопровождении самых преданных болельщиков — членов семей, как например, обладатель главного приза прошлой «Шахтерской славы» Остап Пасенок. Его сопровождали жена и сын. Приехали они, кстати, на автомобиле, который завоевал наш лидер. Спортсмен и на этот раз ставит перед собой самую высокую планку.

На коврах не только борцы, которые занимаются под наблюдением тренеров сборной, но и судьи. Они также готовятся к турниру. Судейский корпус привлекает значимость нашей «Шахтерской славы» и то, что для лучшего арбитра учреждена особая награда — золотой свисток.

Готовятся участники, готовятся арбитры. Много забот у организаторов. Наш турнир стал одним из самых престижных в России. Проводится он под патронатом губернатора Сергея Цивилева.

Самые яркие, интересные моменты соревнований и, безусловно, финалы мы покажем на Первом Губернском канале. Не пропустите прямую трансляцию 20 октября!

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