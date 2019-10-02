Культура малой родины: в селе Чумай после ремонта открылся Дом культуры

«Сибирячка», «Лейся-песня», «Рассвет», «Диалог», «Любо-дорого», «Асса парни». Это лишь часть творческих коллективов Чумайского сельского Дома культуры. У музыкантов, танцоров и вокалистов последние несколько дней были особенно насыщенными и волнительными. Селяне готовились к праздничному открытию ДК после ремонта.

Праздник на селе — это всегда много песен и танцев, хлебосольное угощение и тёплая компания. Вот такие посиделки на всю большую деревенскую семью устроили жители Чумая. Повод особо торжественный и значимый. У любимого клуба — новая жизнь. ДК вошёл в федеральный проект «Культура малой Родины».

Почти 7 млн рублей ушло на ремонт фасада и внутренних помещений, установку оконных блоков. Преобразился зрительный зал. Теперь здесь — как в солидном учреждении культуры — мягкие кресла. Поработали специалисты над оформлением сцены, обновили занавес и кулисы. Установлено современное световое и звуковое оборудование.

Теперь у увлечённых творчеством жителей Чумая много репетиций. Впереди концерты. Самый ближайший в конце октября. Будут праздновать 40-летний юбилей клуба.

Федеральный проект «Культура малой Родины» действует в Кузбассе третий год. Ежегодно по этой программе новую жизнь начинают по 10 — 11 ДК. Его планируют продолжать. Фронт работ — больше 300 сельских домов культуры.