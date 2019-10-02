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Другие новости 02.10.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кемерове начали выдавать социальные проездные билеты.  Будут действовать бланки в трёх модификациях: фиолетовые, коричневые и оранжевые. Цвет билета зависит от вида льготной категории. Получить новый документ можно в управлении социальной защиты населения администрации Кемерова. Более подробная информация размещена на сайте мэрии.

Росгвардейцы Калтана помогли вернуть владелице не просто угнанный автомобиль, а предмет жизненной необходимости. У Марии Яковлевны проблемы с ногами. Машина всегда была её незаменимой помощницей. Пенсионерка оставила четырёхколёсного коня у сына, но машина исчезла. Сотрудники правоохранительных органов среагировали оперативно и в течении суток уже вернули незаменимого помощника.

Уроки в творческом кружке пошли на пользу. В Мариинской воспитательной колонии трое 17-летних подростков создали пластилиновый мультфильм. В основе сюжета — жизнь двух подростков из разных семей: благополучной и неблагополучной. Главная задумка работы: обратить внимание взрослых на важность участия в жизни детей и отказа от насилия во взаимоотношениях. Теперь мультфильм, созданный трудными подростками, примет участие во Всероссийском конкурсе «В фокусе — детство», посвященном социальным проблемам подрастающего поколения.

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