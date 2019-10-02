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Другие новости 02.10.2019

Обеспечивая будущее: в исправительной колонии Юрги прошла акция по адаптации осуждённых женщин

Мероприятие состоялось по инициативе председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анны Цивилевой. Специалисты областного отделения «Союза женщин Кузбасса», представители учебных заведений и творческих объединений региона провели 10 мастер-классов для осуждённых.

Эта акция — своеобразный социальный марафон. Женщин учат правильно писать письма, грамотно выстраивать речь и выступать перед аудиторией. И главное — как эти знания использовать в жизни после колонии.

В женской колонии постоянно действует 14 кружков.  Осуждённые шьют, вяжут, проходят кулинарные курсы, получают дополнительное образование. Сегодняшняя акция по социальной адаптации создана для тех, кто скоро выйдет на свободу.  

В следующий раз практические занятия пройдут в декабре. К предновогоднему концерту женщины отрепетируют новые номера, научатся ораторскому искусству и изготовят подарки своими руками.

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