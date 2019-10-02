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Другие новости 02.10.2019

Мнение населения учтут: в Кемерове обсудили развитие системы здравоохранения региона

Комплексная работа. О появлении общественного Совета Сергей Цивилев заговорил в мае. Это поможет создать в регионе комплекс современной и, главное, доступной для кузбассовцев медицинской помощи. Решать проблемы будут сообща. В Совет вошли депутаты, представители общественности и врачи.

Со временем общественные Советы появятся во всех городах и районах Кузбасса. Уже они действуют в Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Киселёвске, Юрге, Яе. На местах активисты обсуждают вопросы по улучшению системы здравоохранения. А самые значимые выносят на повестку областного заседания.

Закупка нового медицинского оборудования — один из самых острых вопросов. Общественники рассмотрели возможность приобретения аппаратов МРТ. Известная компания предложила решить проблему. Закупить 11 аппаратов в следующем году, ещё столько же — в 2021-ом.

Этот вопрос находится на рассмотрении Финансового управления Правительства Кузбасса. Но уже в этом году на приобретение оборудования направлено более полутора миллиардов рублей.

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